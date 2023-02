Il G7: “Condanna fermamente tutti gli atti atroci commessi dalla Russia in Ucraina, ed adotta nuove sanzioni”

“Chiediamo alla Russia di porre fine all’aggressione in corso e di ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe da tutto il territorio ucraino entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale“. Questo perché, si legge nella dichiarazione conclusiva del G7 “La Russia ha iniziato questa guerra: può mettervi fine“.

Il G7 sulla Russia: “Condanniamo fermamente tutti gli atti atroci commessi dalla Russia, uccisi migliaia di ucraini, costretto milioni alla fuga e deportato”

Come si legge ancora nella dichiarazione, “Nell’ultimo anno le forze russe hanno ucciso migliaia di ucraini, hanno costretto milioni alla fuga e deportato con la forza migliaia di ucraini, compresi i bambini, in Russia. La Russia ha distrutto ospedali, scuole, infrastrutture energetiche ed essenziali, e ridotto in rovina le città storiche. Nelle aree liberate dalle forze russe, è attestata l’esistenza di fosse comuni, violenze sessuali, torture e altre atrocità. Condanniamo fermamente tutti gli atti atroci commessi dalla Russia. Di fronte all’aggressione russa, gli ucraini sono più uniti, più orgogliosi e più determinati che mai.”

Il G7 sulla Russia: “Stiamo adottando nuove misure, nel rispetto delle nostre autorità e procedure legali rispettive e in conformità con il diritto internazionale”

Dunque, spiega il G7, “Riaffermiamo la nostra determinazione a rafforzare le sanzioni e altre misure economiche senza precedenti finora adottate in modo coordinato dal G7 e dai paesi partner al fine di continuare a indebolire la capacità della Russia di portare a termine la sua aggressione illegale. Restiamo impegnati a far fronte comune mentre intraprenderemo ulteriori azioni economiche coordinate contro la Russia nei giorni e nelle settimane a venire“, attraverso “le nuove misure che stiamo adottando, nel rispetto delle nostre autorità e procedure legali rispettive e in conformità con il diritto internazionale“.

Il G7 sulla Russia: “Siamo determinati a rafforzare il nostro sostegno diplomatico, finanziario e militare all’Ucraina, ad aumentare il costo della guerra per la Russia”

“Un anno dopo l’inizio della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia – si legge ancora nelle dichiarazione del G7 – noi, Capi di Stato e di Governo del Gruppo del G7, ci siamo riuniti con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per riaffermare il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina per tutto il tempo necessario. Gli atroci attacchi che la Russia sta compiendo da 365 giorni, testimoniano della crudeltà dell’aggressione in corso. Condanniamo la guerra illegale e ingiustificabile della Russia, che non segue alcuna provocazione, il suo disprezzo per la Carta delle Nazioni Unite e la sua indifferenza per le conseguenze della sua guerra sui popoli di tutto il mondo. Salutiamo l’eroismo del popolo ucraino, che resiste coraggiosamente. Siamo determinati a rafforzare il nostro sostegno diplomatico, finanziario e militare all’Ucraina, ad aumentare il costo della guerra per la Russia e per coloro che sostengono il suo sforzo bellico, e a continuare a combattere le ripercussioni negative della guerra sul resto del mondo, soprattutto sulle popolazioni più vulnerabili“.

Il G7 sulla Russia: “Non riconosceremo mai questi tentativi illegali di annessione come non abbiamo mai riconosciuto quelli della Crimea e di Sebastopoli”

“Rimaniamo impegnati a coordinare i nostri sforzi per soddisfare le urgenti necessità di equipaggiamento militare e di difesa dell’Ucraina, con un’attenzione prioritaria alle necessità di equipaggiamento per la difesa, con particolare attenzione ai sistemi e alle capacità di difesa aerea e alle munizioni e ai carri armati“. Inoltre, prosegue il testo, “Riaffermiamo la nostra condanna senza equivoci e il nostro fermo rifiuto del tentativo illegale di annessione da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Non riconosceremo mai questi tentativi illegali di annessione come non abbiamo mai riconosciuto quelli della Crimea e di Sebastopoli“.

Il G7 sulla Russia: “prendiamo misure contro gli attori di paesi terzi che danno un sostegno materiale alla guerra condotta dalla Russia in Ucraina”

Quindi, avverte la nota, “Chiediamo ai paesi terzi o altri attori internazionali che cercano di aggirare o indebolire le nostre misure di sospendere il loro aiuto materiale alla guerra condotta dalla Russia, pena l’esporsi a costi severi. Per dissuadere ovunque nel mondo quel tipo di attività, prendiamo misure contro gli attori di paesi terzi che danno un sostegno materiale alla guerra condotta dalla Russia in Ucraina“.

Il G7 sulla Russia: “Start, l’irresponsabile retorica sul nucleare della Russia sia inaccettabile, qualsiasi uso russo di armi chimiche, biologiche o nucleari avrebbe gravi conseguenze”

Entrando poi nello specifico delle dichiarazioni del G7, in relazione allo ‘Start’, espresso il “rammarico” per la decisione di Mosca di sospendere la sua adesione, si legge che “Riaffermiamo che l’irresponsabile retorica sul nucleare della Russia sia inaccettabile e che qualsiasi uso russo di armi chimiche, biologiche o nucleari avrebbe gravi conseguenze“.

Il G7 sulla Russia: “La dichiarazione del G7 dà così il benvenuto alla risoluzione adottata ieri dall’Assemblea generale dell’Onu”

Nell’ambito della videoconferenza che cade con l’anniversario dell’invasione russa in Ucraina, tutti i leader del G7 tengono a riaffermare “l’impegno per la diplomazia e accolgono con favore e sostengono gli sforzi in buona fede del presidente Zelensky per promuovere una pace globale, giusta e duratura in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, i cui principi fondamentali sono stati delineati nel suo piano di pace. La dichiarazione del G7 dà così il benvenuto alla risoluzione adottata ieri dall’Assemblea generale dell’Onu, con un ampio sostegno da parte della comunità internazionale”.

Zelensky sulla sua partecipazione al G7: “Sono certo che riusciremo a compiere progressi nell’attuazione di ciascuna delle priorità”

Dal canto suo il presidente ucraino, attraverso Tweet ha scritto: “Ho partecipato alla riunione dei leader del G7. Nella prima parte ho ringraziato i partner per il loro aiuto durante quest’anno. Nella seconda, ho presentato in dettaglio le nostre priorità ai partner. Sono certo che riusciremo a compiere progressi nell’attuazione di ciascuna delle priorità“.

