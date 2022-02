Il Green pass rafforzato obbligatorio per gli over 50 anche per accedere alla Camera ed al Senato. Il via dal 15 febbraio

Il Green pass rafforzato obbligatorio per gli over 50 anche per accedere...

Se è vero che ‘la legge è uguale per tutti’ (o almeno così si dice), dunque anche per i nostri ‘simpatici’ amici parlamentari sarà valido quanto stabilito per tutti noi, ‘comuni mortali’.

Oggi infatti il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, ha dato parere positivo all’obbligo del green pass rafforzato per gli over 50, anche per l’accesso a Montecitorio.

Così, come previsto dalla normativa generale, dal prossimo 15 febbraio e fino al 15 giugno, scatterà l’obbligo che, ovviamente, riguarderà sia l’accesso alla Camera, che al Senato…

