Il Gruppo Storia di Grande come una città incontra Bruno Maida

Domani sera al ‘238 Hangar Delle Arti’ di Roma (Via Monte Berico, 5), alle 21 il gruppo di Storia di Grande come una Città dà inizio alla nuova stagione del ciclo Amare la storia con un incontro con Bruno Maida che racconterà una pagina storica poco nota, quella de I treni della felicità. Sarà presente a dialogare con Maida Christian Raimo. I treni della felicità, pensati da un gruppo di attiviste del Pci, non erano altro che un supporto alle famiglie contadine cadute in miseria negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Il primo convoglio parte da Roma il 19 gennaio del 1946 alla volta dell’Emilia e della Toscana: è carico di bambini provenienti dalla capitale e dalla provincia di Latina e ne partirono anche altri su iniziativa del Comitato per la Salvezza dei bambini di Napoli. I convogli trasportavano infatti da Sud a Nord migliaia di bambini ai quali non erano garantite cure e accesso all’istruzione. I treni della felicità, divennero ben presto una forma inedita di solidarietà garantita da altre famiglie che accoglievano questi bambini promettendo loro un futuro migliore.

Bruno Maida è ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino.

