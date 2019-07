Il piacere di leggere… a Capalbio

Il piacere di leggere, in piazza, in rete, sperimentando nuovi modi per la promozione di libri e lettura. Un piacere, un’esigenza, un’idea, che nel 2007 è divenuta ‘Capalbio Libri’ per l’appunto, una rassegna intitolata al piacere di leggere.

Un appuntamento, dove gli argomenti di attualità ed interesse per il pubblico, vengono trattati insieme agli autori di saggi e romanzi, presentati con una conduzione professionale e con la partecipazione di giornalisti, personalità della cultura e della politica.

Ideata e diretta da Andrea Zagami, la manifestazione è una sorta ‘special guest’ per la cittadina del grossetano dove, la centrale Piazza Magenta diventa una sorta di ‘laboratorio letterario’ per sperimentare e ricercare nuovi modi per promuovere i libri e la lettura. La manifestazione è promossa dall’Associazione ‘Il piacere di leggere’ ed è organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag con il patrocinio del Comune di Capalbio.

Il suo ideatore, e tuttora direttore è Andrea Zagami, messinese di nascita, vive e lavora a Roma E’ il fondatore e l’ amministratore unico di Zigzag, una società per la comunicazione che offre consulenza strategica e operativa nella comunicazione, nei rapporti con i media e nel marketing editoriale. Giornalista, socio FERPI, è coautore di tre libri sui valori e i simboli della Repubblica, editi da Mondadori. Nel 2005 il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi gli ha conferito l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica italiana. Ha lavorato all’ Ufficio Stampa del Banco di Roma, è stato responsabile della comunicazione di Sanpaolo Invest. E’ stato capo Ufficio stampa dell’Alitalia, Direttore Centrale dell’IRI e Direttore delle Relazioni Esterne di Stet, di Tim e di Mondadori. Capalbio Libri arriva in Piazza Magenta per proporre le sue storie. Un mix di cultura, intrattenimento e informazione. Perché ogni ospite possa sentirsi arricchito dall’avervi partecipato, cresciuto nell’ascolto delle persone, dei fatti e delle riflessioni. Perché ogni evento possa fornire frammenti per possibili insegnamenti di vita. Perché autore e lettore si incontrino e dialoghino dalla piazza alla rete: internet, la nuova agorà. A proposito di questa sua ‘creatura’, della quale è a ragione orgoglioso, Zagami la descrive come “Un modo per continuare un’esperienza, parteciparvi, sentirla vicina pur essendo a distanza. Per aprirsi a nuovi linguaggi e intercettare nuove conversazioni, per parlare di libri sempre a più persone, per il grande piacere che la lettura dà”.

Dal 26 luglio al 3 agosto in Piazza magenta, a Capalbio.

Max