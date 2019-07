Il Segreto anticipazioni puntata 25 luglio 2019: spoiler sull’episodio di domani, giovedì

Ci siamo, tutto pronto con l’appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto. Mentre sta andando in onda la puntata odierna, ecco anticipazioni di domani 25 Luglio 2019. Cosa succederà?

Come sempre Il Segreto rinnova il suo appuntamento quotidiano, seguitissimo, su Canale 5. Ecco le anticipazioni sulla puntata del 25 luglio.

Il Segreto anticipazioni puntata 25 luglio 2019: ecco che succede domani

Come abbiamo visto, Alvaro confessa ad Elsa di amarla. Il nuovo medico di Puente Viejo farà la sua confessione alla giovane, mentre Antolina e Isaac litigano per colpa di loro due.

Intanto, a causa di Dolores le chiacchiere su Alvaro si diffondono, ma Elsa mette subito le voci a tacere raccontando a Dolores la verità. Ovvero?

Il dottore ha chiesto un prestito a un usuraio per curare dei bambini malati di morbillo.

Isaac e Antolina litigano. Seguendo il consiglio di Matias, Isaac si scusa con Antolina e suggerisce di fare una passeggiata. Coincidenza vuole che anche Elsa e il dottore abbiano avuto la stessa idea.

La maggior parte dell’attenzione nell’episodio di Giovedì 25 luglio 2019 è sulla diatriba tra Antolina eAlvaro.

Antolina viene a sapere che ad aver spinto Elsa a restare a Puente Viejo è proprio la presenza di Alvaro.

In tal senso la bella Laguna sceglie di vivere nel paesino trainata dalla possibilità di intrattenere una relazione con il dottore.

Questo sconforta Isaac che sente di aver perso la donna della sua vita. Antolina è sicura dei sentimenti di suo marito per la sua rivale per questo vuole far di tutto per allontanarla.

Ecco perchè confessa al sindaco di Puente Viejo che è stato proprio Alvaro a farle perdere il bambino che aveva in grembo ed è per questo che deve essere cacciato al più presto.

Roberto intanto si dichiara a Maria dopo aver scoperto il naufragio del suo amore per Gonzalo. La giovane riesce a dire alcunché, e Francisca incalza Fernando affinchè non si lasci sfuggire la possibilità di stare al fianco della donna.