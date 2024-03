“Il sistema attuale crea povertà, a rischio la tenuta sociale”, il Codici sui dati dell’Osservatorio Syho, “Sono allarmanti” 

L’associazione Codici ha partecipato alla presentazione della prima edizione 2024 dell’Osservatorio ‘SalvaLaTuaCasa di Save Your Home’ realizzato da Nomisma, che si è tenuta questa mattina a Roma presso la sala stampa della Camera dei Deputati.

Nell’ambito dell’evento, nell’interessante tavola di discussione che si è tenuta dopo l’illustrazione dei dati, insieme ad altri rappresentanti del Terzo Settore, è intervenuto anche il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, che ha commentato: “Grazie a questa lodevole iniziativa, per la quale rivolgiamo un plauso agli organizzatori, è stato acceso un faro su una tematica di rilevanza economica e sociale. I dati presentati oggi sono allarmanti, mostrano un grave rischio per la tenuta sociale e, soprattutto, che il sistema attuale crea povertà”.

“Quello che appare chiaro – ha proseguito Giacomelli – è che vanno trovati nuovi strumenti per affrontare la crescente crisi delle famiglie e delle imprese. Anche il numero di immobili pignorati e sotto procedura esecutiva rappresenta un dato allarmante di stagnazione economica. Non bastano più le procedure di composizione della crisi, servono nuovi strumenti che alleggeriscano i costi ed i tempi sul soggetto indebitato per permettergli di uscire dalla fase critica. Si deve prendere atto che la capacità di produrre reddito si è notevolmente ridotta anche alla luce della crescente pressione economica internazionale a causa delle spese per la guerra e per gli alti costi dell’energia”.

Ed in tutto ciò, ha tenuto a rimarcare ancora il segretario nazionale di Codici, “È fondamentale che il Governo attivi tutti gli strumenti utili per contrastare l’emergenza mutui, altrimenti nei prossimi mesi sempre più famiglie saranno in difficoltà e la crisi, già pesante, raggiungerà livelli drammatici. Un appello, quello alla politica, che estendiamo agli istituti di credito. C’è bisogno di un approccio diverso con i risparmiatori”.

Dunque, ha poi esortato concludendo Giacomelli, “È il momento di ascoltare e comprendere le esigenze di chi fatica a far quadrare i conti. Bisogna fornire ai cittadini strumenti che permettano di far fronte ad una situazione che, come ha fotografato in maniera impeccabile l’Osservatorio di Syho, è drammatica”.

Segnaliamo infine che l’associazione Codici è a disposizione con i propri Sportelli per supportare i cittadini in difficoltà con le rate del mutuo o che si trovano in una condizione di sovraindebitamento.

Per richiedere aiuto o chiarimenti è possibile telefonare al numero 065571996 oppure scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

