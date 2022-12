Il Teatro incontra…’, la rassegna diretta da Pino Strabioli presso il Teatro Off e quello degli Audaci

Portare il teatro al di fuori dal centro città è l’obiettivo della rassegna a cura di ‘Alt Academy Produzioni’, ‘Teatro incontra…’, in programma sino al 23 dicembre con una serie di rappresentazioni presso il Teatro 7 Off (via Monte Senario, 81 A), ed il Teatro degli Audaci (via Giuseppe De Santis, 29).

Diretta da Pino Strabioli, è risultata vincitrice dell’avviso pubblico del Ministero della Cultura e della città metropolitana di Roma Capitale “Spettacolo dal vivo fuori dal centro”.

La rassegna ospita grandi nomi dello spettacolo: Monica Guerritore, Alessandro Benvenuti, Sandra Milo, Syria, Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz, Tiziana Foschi, Lidia Vitale, Simona Patitucci, Valentina Martino Ghiglia, Emilio Celata, Marcello Fiorini, Compagnia attori e tecnici, Compagnia La Bilancia, Compagnia Teatro Verde, Tam Tam Morola, Bhumika Dance Company e lo stesso Pino Strabioli.

Il programma è variegato e prevede spettacoli di teatro, musica e danza. Fra gli spettacoli in calendario, domani – 20 dicembre – in scena “La vacanza” al Teatro 7 Off con Pino Strabioli, Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz e Marcello Fiorini.

È uno spazio imprevisto dove tre anime alla deriva si raccontano e si mettono a nudo. L’incontro avviene in un cimitero dove due donne e un uomo vanno a trovare i loro “angeli”: i figli per le due donne, il compagno per l’uomo. Tre vite spezzate da un abbandono che le ha rese vuote e ripetitive.

Sempre domani, va in scena anche “Panico ma rosa – diario del tempo sospeso” di e con Alessandro Benvenuti presso il Teatro degli Audaci. 59 pagine di diario che raccontano l’isolamento obbligatorio di un autore attore che privato del suo naturale habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente, con disarmante sincerità come persona.

Si prosegue al Teatro 7 Off il 21 dicembre con “Se dovessi cantarti… omaggio a Roberto Lerici” regia Toni Fornari con Simona Patitucci, Valentina Martino Ghiglia, Domenico Sessa, Luca Ferrero e Carlo Bianchi. Si vuole celebrare Roberto Lerici uno degli autori più interessanti del panorama teatrale e culturale italiano in occasione del trentennale della sua morte.

Si segnala poi in scena al Teatro degli Audaci il 21 dicembre “Faccia un’altra faccia” di e con Tiziana Foschi diretta da Antonio Pisu. Facce che in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata, e in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai se stesso. È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare.

Pino Strabioli: “Intendiamo abbracciare la più ampia porzione di pubblico possibile”

“Con la nostra programmazione – spiega il direttore artistico Pino Strabioli, nella foto tratta da ‘La vacanza’ – intendiamo abbracciare la più ampia porzione di pubblico possibile, dai bambini a chi ama il teatro di prosa, da chi vuole assistere ad un concerto a chi è interessato ai temi sociali, da chi crede nella forza e nell’importanza della memoria a chi ama la multiculturalità”.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni: 06.4070056 – info@altacademy.it

Max