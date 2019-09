Il tenore Grigolo come Domingo? Sospeso dalla Royal Opera House

A distanza di mesi l’effetto Harvey Weinstein (il potente produttore hollywoodiano salito alla ribalta più per i ricatti sessuali che per i capolavori usciti nei cinema), prosegue la sua inarrestabile ‘marcia liberatoria’ andando a ‘bonificare’ ogni residuo di ricatto sessuale sedimentatosi nelle differente discipline artistiche, e non.

Dunque, cinema, musica, politica (ma guarda un po’!) e, senza risparmiare nessun ambiente, persino il dorato e prestigioso mondo della lirica.

In particolare, ha colpito la denuncia di alcune donne che hanno puntato il dito contro il grande tenore spagnolo, Placido Domingo, reo di aver favorito ingaggi e collaborazioni in cambio di ‘favori sessuali’. Una vicenda, urge ricordarlo, che secondo le accusatrici rimandano ai lontani anni ’80.

Ed oggi è giunta notizia dalla Bbc che, senza specificarne il motivo (ma intuibile), il tenore italiano Vittorio Grigolo, sarebbe stato sospeso dal prestigioso teatro lirico di Londra, Royal Opera House. In particolare, l’emittente giornalistica inglese ha affermato che “a seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con Vittorio Grigolo, il Royal Opera House ha avviato un’indagine immediata ed il tenore è stato sospeso”. Ad accendere i sospetti sul tenore italiano, la sua improvvisa sostituzione nel bel mezzo della trasferta di Tokyo lo scorso 18 dicembre, quando la Roh ha annunciato che il tenore era “indisposto” e che sarebbe stato sostituito nel ruolo di Charles-Francois Gounod protagonista del ‘Faust’), da Georgy Vasiliev. Intendiamoci, è ancora tutto da dimostrare e spiegare ma, vista l’aria che tira la Bbc ha intanto dato la notizia lasciando intendere ‘il peggio’.

Inevitabile dunque il riferimento a Domingo il quale, come ha poi spiegato al New York Times, ha motivato le motivazioni del suo ritiro: “contestando fermamente le recenti accuse mosse contro di me, ed esprimendo preoccupazione per un clima in cui le persone sono condannate senza un giusto processo”, spiegando che a quel punto la sua presenza sul palco avrebbe potuto “distrarre dal duro lavoro i miei colleghi, di conseguenza ho chiesto di ritirarmi, e ringrazio la direzione del Met per aver accolto con grazia la mia richiesta”. Poi il tenore spagnolo spagnolo ufficializzò che non si sarebbe più esibito al Met, che subito replicò affermando: “La Metropolitan Opera conferma che Placido Domingo ha accettato di ritirarsi da tutte le future esibizioni al Met, con effetto immediato”.

Max