Il Volo: un cd di hits ne celebra il decennale

Dopo il successo del tour estivo nelle più suggestive location d’Italia, dalla Cava del Sole di Matera, al Teatro Antico di Taormina, e prima di partire per il tour in America, IL VOLO annuncia un’altra sorpresa per i fan di tutto il mondo: “10 Years”, il best of che racchiude la carriera di tre voci uniche che hanno superato i confini nazionali vendendo milioni di dischi e scalando le classifiche worldwide.

’10 Years’ (Sony Music) uscirà l’8 novembre in tutto il mondo in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del repertorio de Il Volo, da “’O Sole mio” a “My Way” a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live, come lo show a Matera di giugno, che verrà trasmesso dalla rete televisiva nazionale americana PBS e che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a fine ottobre.

Ed il disco è disponibile per l’Italia in pre order su iTunes e Amazon.it in versione digitale “10 Years – The best of (iTunes Edition)” con 28 brani + digital booklet e in versione fisica “10 Years – The best of (Italian and International version)” con 19 brani.

Link al pre order https://SMI.lnk.to/10years_Thebestof

Per stasera intanto è iniziato il conto alla rovescia per il grande show all’Arena di Verona, una delle location più amate dal trio perché, come loro, unisce il classico e il pop. L’evento esclusivo, che si terrà martedì 24 settembre, è SOLD OUT! Il Volo sarà accompagnato dall’Orchestra di Verona Filarmonia Veneta e dalla band composta da Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Giampiero Grani (piano), Bruno Farinelli (batteria).

Sarà la pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre, alle ore 20.40, ad aprire il concerto de Il Volo. Per l’occasione, Giuseppina Torre eseguirà alcune composizioni del suo nuovo disco di inediti ‘Life Book’, pubblicato da Decca Records e distribuito da Universal Music Italia, attualmente disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (UMI.lnk.to/LifeBook_G_TorreWe). Come spiega la pianista siciliana. “La musica è capace di farti vivere dei sogni ad occhi aperti – dichiara Giuseppina Torre – io domani ne realizzerò due: suonare all’ Arena di Verona e aprire il concerto dei magnifici Il Volo. Sogno, ma son desta!”.

Inoltre, sarà ospite il violinista Alessandro Quarta. Il concerto è prodotto da Il Volo Srl e Mt Opera and Blues e organizzato da Friends & Partners.

Inoltre, dal 3 ottobre Il Volo sarà in tour in America Latina, dal Mexico, al Brasile dove farà ben 6 date, e dal 1 febbraio sarà impegnato nel “North American Tour”, visitando ben 12 Stati e tenendo concerti in location del calibro del Radio City Music Hall di New York. Queste nuove tappe in America fanno parte del tour mondiale per i festeggiamenti dei 10 anni di carriera, cominciato a maggio 2019 con i live in Giappone.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone. Il loro ultimo album “Musica”, contenente il brano “Musica che resta” che li ha portati sul podio del Festival di Sanremo, ha confermato ulteriormente il successo mondiale del trio arrivando nella la TOP 10 di iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele e entrando al secondo posto della classifica giornaliera dei dischi più venduti in Giappone (Original Confidence Daily International Music Charts), solo dopo la colonna sonora di Bohemian Rhapsody.

www.ilvolomusic.com

