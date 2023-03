Immigrati Roma, la Lega: “La polizia locale è in balia di minori non accompagnati, ma l’assessore se ne lava le mani”

“Comandi della Polizia Locale ridotti a ricoveri di fortuna per minori non accompagnati perché i servizi sociali non hanno locali dove assisterli. Dormono su sedie e sui tavoli, anche al freddo. La situazione è grave e si ripete da tempo.

Ma dal Campidoglio in risposta all’interrogazione presentata dalla Lega sull’argomento arriva una risposta che ha dell’incredibile: ‘…in ordine al contenuto dell’interrogazione de quo non si ravvisano elementi di stretta competenza di questo assessorato’. Il ridicolo con tanto di vacuo latinorum è servito, e la Lega non può fare altro che ribadire la richiesta già fatta anche al Sindaco da settimane: l’assessore Lucarelli, già nella bufera per la vicenda della collaboratrice poi coinvolta nelle note vicende della procura, deve lasciare l’incarico”.

Lo dichiara in una nota il consigliere Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio.

“Agenti e ufficiali sono costretti a lasciare le proprie mansioni di istituto per dedicarsi al certamente non proprio ruolo di baby-sitter, mentre ai piccoli quella certa sinistra che si fa vanto dell’accoglienza e della tolleranza ‘tout court’ sa solo propinare l’ennesima dose di difficoltà e umiliazioni.

Questa vicenda va chiusa immediatamente. Parliamo di bambini che ne hanno già avuto abbastanza della barbarie, dell’ignorante inadeguatezza e dell’ipocrisia degli adulti: non devono subire altri disagi e la Polizia Locale deve poter assolvere i propri compiti”, insiste Santori. “L’amministrazione si muova, basta favorire l’abitudine al degrado, all’illegalità e il disprezzo dei cittadini mescolato alla finta protezione dei deboli”, conclude.

Max