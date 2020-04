Imprese: di qui a luglio sono necessari almeno 50 mld di liquidità, avverte la Banca d’Italia

“Le agenzie di rating lavorano di più quando le cose vanno male, ma fino ad ora sono state caute sul rating sovrano e anche su quello dei privati. Per alcuni i rating sono il male minore, per altri sono il male e su questo ancora non si è trovata una soluzione, alla vigilia dell’epidemia il settore delle imprese era in condizioni finanziarie molto più solide rispetto al periodo precedente la grande crisi del 2008-2012”. Ma non solo, le banche avevano compiuto significativi progressi nel risanamento dei bilanci, anche grazie alle riforme regolamentari e all’azione delle autorità di vigilanza. Il capitale di migliore qualità in rapporto agli attivi ponderati per il rischio era più del doppio rispetto al 2007, nonostante le ingenti perdite subite a seguito della doppia recessione”.

E’ il quadro dipinto stamane dal capo della Vigilanza della Banca d’Italia, Paolo Angelini, riferendo del sistema bancario e finanziario davanti alla Commissione d’inchiesta.

“Purtroppo i rating delle aziende peggioreranno”

Dunque, ha avvertito Angelini, fra lo scorso marzo ed il prossimo luglio, “il fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese ammonterà a circa 50 miliardi”. Del resto è purtroppo innegabile che, alla luce di questa terribile emergenza, i rating delle aziende non potranno far altro che peggiorare “e sarà una cosa inevitabile – ha illustrato il capo della Vigilanza della Banca d’Italia – I tempi necessari affinché le misure adottate dal governo divengano efficaci sono diversi a seconda della loro natura. Le misure relative alle moratorie a favore delle imprese sono efficaci già dalla fine di marzo. Il numero delle domande è potenzialmente molto elevato, ma non implicano adempimenti complessi“.

Con la ‘sburocratizzazione’ la Sace aiuterà le Pmi

In tutto questo poi, ha aggiunto l’esperto di Bankitalia, il Fondo Centrale di Garanzia “ha il compito di gestire l’ampliamento delle garanzie pubbliche a favore delle Pmi, e anche in questo caso è presumibile che il numero delle richieste sia molto elevato. In passato il Fcg ha mostrato buone capacità di far fronte a repentini aumenti di volumi operativi anche molto rilevanti, come ad esempio tra il 2008 e il 2009 quando l’ammontare dei prestiti garantiti raddoppiò. In questa circostanza – ha aggiunto Angelini – l’incremento delle operazioni sarà verosimilmente molto maggiore di allora, ma la semplificazione delle procedure potrà contribuire a facilitare una gestione fluida del programma di aiuti. Infine, se da un lato la Sace si troverà a gestire operazioni di natura diversa da quelle su cui ha raggiunto una comprovata efficienza, dall’altro gran parte dell’attività sarà concentrata presso le grandi imprese, il cui numero è relativamente contenuto. La task force congiunta – ha quindi concluso – si adopererà per chiarire le tempistiche, al fine di evitare inutili aggravi burocratici per la clientela e gli intermediari”.

Gli effetti positivi del Fondo di solidarietà

Per quel che riguarda invece il rafforzamento del Fondo di solidarietà – rivolto ai mutui per l’acquisto della prima casa – “dovrebbe contribuire a ridurre le tensioni finanziarie di fasce di mutuatari particolarmente esposte agli effetti negativi della crisi. L’incremento del contributo sul pagamento degli interessi sospesi – aggiunge ancora l’esperto – rappresenta un miglioramento rispetto all’operatività precedente, in quanto il Fondo era tenuto a coprire solo la quota di interessi rappresentata dal tasso di riferimento, tipicamente l’Irs a 10 anni, che attualmente presenta valori prossimi allo zero”.

