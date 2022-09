“In corso ‘negoziati veri’ tra Kiev e Mosca per proteggere la centrale di Zaporizhzhia”, annuncia l’Aiea

Come un squarcio di luce a tagliare un cielo plumbeo e denso di nuvoloni neri, stamane è stato Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Aiea, (Agenzia internazionale per l’energia atomica), ed a capo degli ispettori che stanno effettuando la ‘missione ispettiva’ nella centrale nucleare più grande d’Europa, a dare finalmente una buona notizia: “Sono in corso ‘negoziati veri’’ tra la Russia e l’Ucraina per creare una zona di protezione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”.

Grossi (Aiea): “”Stiamo ingranando”, ha esclamato dopo aver incontrato i ministri Lavrov e Kuleba

Grossi, che in occasione dell’Assemblea generale newyorchese ha anche avuto modo di ‘relazionarsi’ con i ministri degli Esteri russo ed ucraino (Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba), ha assicurato che ”Stiamo ingranando”. Sebbene sia prematuro, perché occorrono fatti concreti per cantar vittoria, tuttavia il direttore generale dell’Aiea ha riferito che da entrambi le parti c’è disponibilità per concorrere alla realizzazione di una zona di sicurezza a perimetro dell’impianto nucleare di Zaporizhzhia.

Grossi (Aiea), visti i recenti sviluppi da parte di Putin esorta tutti: “’Dobbiamo decidere il prima possibile”

Certo, alla luce degli ultimi sviluppi (alludendo sia al referendum nei territori ucraini occupati, che alla mobilitazione dell’esercito russo), anche Grossi ha palesato grande preoccupazione, soprattutto in prospettiva di quello che potrebbe accadere a ridoss dell’impianto, di per se già abbastanza a rischio. Dunque, ha esortato, ”Dobbiamo decidere il prima possibile”.

Max