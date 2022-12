‘In fila per Zero’, al Brancaccio lo show di Daniele Quartapelle, vincitore di ‘Tale & Quale’ (Videointervista)

Arriva stasera al Teatro Brancaccio di Roma lo spettacolo di Daniele Si Nasce, l’alter ego di Renato Zero, dal titolo ‘In Fila Per Zero’. L’appuntamento è alle ore 21:00. Il cantante, autore e compositore Daniele Quartapelle, in arte Daniele Si Nasce, porta uno spettacolo tutto suo, tutto nuovo, dove la musica padroneggerà la scena, ma non sarà da sola…. ci saranno altre sorprese. Dopo un’estate piena di eventi importanti, e la vittoria di Tali & Quali, il programma condotto da Carlo Conti, Daniele Si Nasce, mette in scena uno spettacolo che porta la sua firma indelebile. Daniele Si Nasce è un vero e proprio “esegeta” di Renato Zero, di cui esegue il repertorio con maestria e rispetto. Nel suo caso l’effetto di verosimiglianza è talmente forte che si ha l’impressione di trovarsi di fronte al vero Renato, sia per i movimenti sul palco che per la voce ed il look, dietro cui c’è un grande lavoro di anni di studio e di preparazione. La sua è vera e propria arte dell’interpretazione che è stata approvata anche da “Zenzero”, il fan club ufficiale di Renato Zero da cui ha ricevuto una targa di riconoscimento. Sulla scena Daniele diventa Renato ed aggiunge anche degli elementi di umanità e di familiarità con il pubblico, facendoci ritornare indietro nel tempo agli anni in cui Renato cantava per pochi intimi in piccoli locali. Un vero e proprio show, con ospiti a sorpresa, che Daniele ci anticipa in una intervista dove si racconta a 360 gradi…