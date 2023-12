Sono ancora in fuga i responsabili del raid notturno alla banca in piazzale Adriatico a Roma, zona Montesacro.

Con un furgone hanno rotto la vetrata dell’istituto e rubato denaro dagli sportelli per i clienti. Si pensa che la banda possa far parte di una organizzazione criminale responsabile di azioni simili a Roma e provincia: la loro fuga è ancora in atto, specie dopo che il colpo non sembra aver prodotto gli esiti che speravano.

seguono aggiornamenti