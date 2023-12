Incendio all’ospedale di Tivoli, 4 morti: struttura evacuata

(Adnkronos) – Vigili del Fuoco

Intervento dei vigili del fuoco dalle 23 di ieri a Tivoli per un incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista. Sono quattro le vittime accertate, evacuata la struttura anche con l’ausilio delle autoscale, spiegano i vigili su X.

Le fiamme sarebbero divampate dal terzo piano dello stabile, raggiungendo i piani superiori, poco dopo le 22.30. Il personale ospedaliero ha provveduto inizialmente ad evacuare alcuni pazienti ricoverati all’interno della struttura. Secondo quanto apprende Adnkronos, le fiamme hanno interessato i reparti di terapia intensiva e del pronto soccorso, che si trovano ai piani bassi dell’ospedale. Diversi pazienti sono stati evacuati e trasportati in ambulanza nei vicini ospedali della Capitale. Decine i mezzi di intervenuti. Via Roma, una delle principale strade della città di Tivoli, è stata chiusa al traffico per agevolare i soccorsi. Il Comune di Tivoli ha inoltre attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, per gestire l’emergenza.