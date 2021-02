Incendio in un appartamento a Fuorigrotta, morti due anziani

Due coniugi anziani hanno perso la vita a causa di un incendio divampato in un appartamento nella periferia di Napoli, a Fuorigrotta. La coppia, 93 e 72 anni, è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco: il figlio della coppia, invece, è attualmente ricoverato a seguito di gravi ustioni.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, così come delle forze dell’ordine, per capire le cause dell’incendio. Al momento, infatti, sono ancora ignoti i motivi che hanno scatenato l’incendio nell’appartamento al quinto piano di via Luigi Mercatini.

Notizia in aggiornamento.