Incidente mortale a Roma nord. A perdere la vita un motociclista di 19 anni. Il sinistro su corso Francia, in zona Farnesina-Tor di Quinto. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia Locale di Roma Capitale e personale del 118. Tra le ipotesi al momento più accreditate quella in base alla quale la moto del giovane abbia urtato la soglia dello spartitraffico che si è trasformato in una sorta di catapulta, in grado di scaraventarlo in strada.

Un impatto terribile che gli ha procurato lesioni fatali, con il decesso sopraggiunto sul posto.