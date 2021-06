Incidente mortale tra Castelli e Roma, perde la vita motociclista 53enne

Arriva la notizia di un Incidente mortale tra Castelli e Roma: perde la vita un uomo di Rocca Priora. Un motociclista di 53 anni di Rocca Priora, si è spento ieri tardo pomeriggio, poco prima delle 18 su via Mola Cavona, in un tratto del comune di Roma. Sul posto sono intervenuti prima i carabinieri della locale Tenenza e la polizia locale di Ciampino, ma essendo il tratto di pertinenza comunale di Roma, anche se confinante con Ciampino, i rilievi sono stati svolti dagli agenti di Roma Capitale.

Sembra che il drammatico urto frontale possa esser stato causato da un distrazione di chi era alla guida della macchina che ha provocato il violento scontro frontale, tra la vettura guidata da un giovane cittadino moldavo e la moto Suzuky guidata dal 53enne di Rocca Priora, che è morto sul colpo, dopo essere volato dal suo mezzo e preso da un’altra moto in transito nella sua stessa direzione verso Ciampino.

L’uomo, un operaio specializzato originario della Campania, ma residente a Rocca Priora, lascia la compagna e una figlia adolescente. La strada che unisce via Anagnina con via Doganale, al confine tra i comuni di Roma e Ciampino, detta via Mola Cavona è stata chiusa per un paio di ore e ci sono ancora indagini in corso per accertare la dinamica esatta dei fatti da parte degli agenti di Polizia Locale Roma Capitale.