Tragedia sul lavoro questa mattina a Milano. Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato dal carico precipitato da una autogru. Il lavoratore un 28enne di origine egiziana era impegnato in un cantiere edile in via Parravicini angolo Sammartini nella zona della stazione centrale quando è accaduto l’incidente.

Incidente sul lavoro a Milano, operaio muore schiacciato dal carico di una gru

A dare l’allarme sono stati i colleghi. Una volta sul posto con ambulanza e automedica i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso, per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione l’operaio è rimasto schiacciato da una cassaforma metallica, un involucro per contenere le colate di calcestruzzo, mentre era al lavoro al decimo piano di un cantiere edile.

L’operaio stava lavorando con altri colleghi quando durante la movimentazione di una autogru il manufatto si sarebbe sganciato non dandogli scampo. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di oggi lunedì 11 dicembre. Sul posto anche personale di Ats, Agenzia di Tutela della Salute. Saranno le indagini a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sala: “Ennesima tragedia sul lavoro. C’è da fare di più sul tema della sicurezza”

“Si tratta dell’ennesima tragedia sul lavoro, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza però evidentemente non si fa abbastanza. Vanno bene i protocolli, va bene tutto però c’è da fare di più sul tema della sicurezza. Mi ricordo quello che abbiamo fatto a Expo, che non era soltanto un protocollo ma una vigilanza continua dei lavori”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala.