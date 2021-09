Incidente sul lavoro oggi a Livorno, muore a 54 anni colpito da cavo spezzato

Tragedia nel porto di Livorno, dove un marittimo 54enne di nazionalità filippina è stato colpito da un cavo che si è spezzato durante la partenza della nave. L’uomo era impegnato nelle operazioni di disormeggio quando, per cause in corso di accertamento, uno dei cavi che assicuravano la nave alla banchina si è improvvisamente spezzato creando un effetto frusta che ha colpito il marinaio al torace. Immediato l’intervento del 118 insieme alla Capitaneria di Porto di Livorno e personale della Polmare. I sanitari intervenuti, dopo alcuni tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del marittimo.

I militari della Guardia Costiera e la Polmare hanno intanto eseguito i primi accertamenti per fornire supporto al magistrato di turno che, giunto sul luogo dell’incidente congiuntamente al personale del Dipartimento di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di Livorno per le prime verifiche, ha disposto precauzionalmente il fermo della petroliera ormeggiata alla darsena Petroli del porto ed in procinto di partire per Genova.