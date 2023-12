Incidente Urbino, lutto cittadino a Fossombrone: “La comunità ha perso quattro membri importanti ed amati”

Continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto ieri all’interno della galleria ‘Cu gulino’ a Urbino che ha coinvolto un autobus e un’ambulanza. Il bilancio dello scontro è di 4 morti e 7 feriti. Non hanno avuto scampo le persone all’interno dell’ambulanza che ha preso fuoco dopo l’impatto.

Incidente Urbino, lutto cittadino a Fossombrone

Le vittime dell’incidente sono un medico, un’infermiera, l’autista dell’ambulanza e il paziente che stavano trasportando all’ospedale di Urbino. Nella giornata di oggi informa il comune di Fossombrone verrà emessa e pubblicata ordinanza sindacale per la proclamazione del “Lutto cittadino” e le relative modalità di attuazione. Dal comune in provincia di Pesaro e Urbino era partita l’ambulanza coinvolta nello scontro.

Sindaco Fossombrone: “La comunità ha perso quattro membri importanti ed amati”

“La comunità di Fossombrone ha perso quattro membri importanti ed amati che rimarranno per sempre impressi nelle nostre memorie” ha scritto su Facebook il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni.

“Ci sono momenti – ha scritto il sindaco – in cui le parole sono superflue, risultano scontate ed inutili. Ci sono tragedie che portano con sé un dolore talmente grande da non poter essere definito. Dopo un primo, doveroso, momento in cui ognuno di noi si è chiuso in rispettoso silenzio, vorrei unirmi al cordoglio delle famiglie di Cinzia, Stefano, Sokol e Alberto”.