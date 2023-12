Incidenti su lavoro: due operai feriti gravi nelle ultime ore: uno precipita da dieci metri e un altro rimane folgorato

Due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati oggi in Italia: uno in provincia di Udine dove un uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale dopo essere precipitato da un’altezza di dieci metri. L’altro operaio soccorso d’urgenza è rimasto folgorato durante i lavori in una cabina elettrica nel Milanese.

Incidenti su lavoro, precipita da dieci metri: grave operaio

A San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine un uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere caduto da un’altezza di circa 10 metri negli spazi di un’azienda di Porto Nogaro.

Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme all’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasportato l’operaio all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le condizioni dell’uomo sarebbero piuttosto serie.

Folgorato durante i lavori di riparazione di una cabina elettrica: 43enne elitrasportato in ospedale

Era al lavoro in una ditta di Cambiago, nel Milanese l’operaio di 43 anni rimasto folgorato durante i lavori di riparazione di una cabina elettrica. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8.30. Sul posto i vigili del fuoco di Milano, insieme ai carabinieri della compagnia di Pioltello e ai sanitari del 118.

Le condizioni dell’uomo – riferiscono i vigili del fuoco – “sono apparse critiche” e, dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Niguarda.