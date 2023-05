Incoronazione Carlo III, le sorprese della vigilia: re tra la folla e la sua voce in metro

(Adnkronos) – Carlo III si è recato questo pomeriggio a sorpresa fra la folla davanti a Buckingham palace assieme all’erede William con la moglie Kate. I tre reali hanno stretto numerose mani, mentre il pubblico si scattava selfie, applaudiva e cantava “God save the king”.

Una donna ha gridato: “I love you Charlie”, mentre un uomo ha fatto ridere il re chiedendogli se si sente “nervoso” per domani.

Ma un’altra sorpresa del re ha ‘svegliato’ oggi i britannici, usciti di casa per andare al lavoro. La voce di re Carlo III risuona nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana di Londra da fino a lunedì. L’audio, trasmesso dagli altoparlanti di tutte le stazioni, è stato registrato al Transport of London (Tfl) di Highgrove. Il sovrano si rivolge ai passeggeri utilizzando espressioni come ‘Mind the gap’, in italiano ‘Attenzione allo spazio’ (tra treno e banchina ndr), molto comune nelle stazioni londinesi.

“Io e mia moglie auguriamo a voi e alle vostre famiglie un meraviglioso weekend dell’incoronazione”, dice ancora Carlo. “Ovunque state viaggiando, speriamo che possiate avere un viaggio sicuro e gradevole”, aggiunge la regina Camilla.

“L’incoronazione del re è un evento raro ed eccitante. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri con questo messaggio speciale”, ha dichiarato Jacqueline Starr, direttrice generale del gruppo britannico Rail Delivery, commentando l’iniziativa. “È meraviglioso – ha aggiunto – che Sua maestà il re e Sua maestà la regina renderanno parte di questo momento storico i passeggeri delle stazioni”.

Il direttore generale della rete ferroviaria della capitale, Andrew Haines, ha spiegato che “i colleghi che lavorano nelle stazioni stanno facendo tutto il possibile per accogliere le persone all’incoronazione di Londra, è fantastico che i passeggeri verranno accolti anche da re Carlo III e dalla regina Camilla”. Infine, il Commissario ai trasporti di Londra, Andy Lord, ha affermato: “Siamo onorati di sostenere le celebrazioni con l’annuncio speciale da parte di Sua maestà re Carlo III e Sua maestà la regina Camilla che verrà trasmesso in tutta la rete ferroviaria”.