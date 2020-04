Influencer si tatua la faccia di Giuseppe Conte: “L’ho fatto per amore”

Le bimbe di Conte sono pronte a tutto pur di sostenere il Premier in questo momento delicato per l’Italia ed il mondo intero. Dopo i fanclub, i meme ed i video in onore del Presidente del Consiglio, ora una TikToker ha deciso di farsi un tatuaggio con la faccia di Conte e la frase “Andrà Tutto Bene“.

Il filmato, pubblicato sui social network dall’influencer italiana Bianca Vitale, è diventato subito virale ed in tanti hanno commentato il gesto della ragazza tra stupore e ironia. Moltissime anche le critiche verso la ragazza che ha risposto agli haters con un messaggio: “Mi stanno arrivando un sacco di messaggi tipo ‘Ma sei pazza?’. Ragazzi, amore è follia. Se non fai follie per amore, non ami davvero. Sono io scema o chi ostacola l’amore?”.

Tatuaggio Giuseppe Conte: il video virale

Nel frattempo il video pubblicato sul social network cinese TikTok ha superato le 800mila visualizzazioni, in molti si chiedono se veramente la ragazza ha avuto il coraggio di farsi un tatuaggio di Giuseppe Conte sul braccio o se si è trattato solo di uno scherzo. La ragazza, come si legge sul suo profilo Instagram @biancavitalex, di lavoro fa proprio la tatuatrice quindi non è da escludere che si sia trattato solo di un esperimento per vedere le reazioni degli utenti. Proprio nella descrizione che accompagna il video infatti si legge: “MI TATUO GIUSEPPE CONTE SUL BRACCIO 😂 #scherzetto #andràtuttobene #lebimbediconte #faketattoo”.