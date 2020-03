Infortuni Demme e Insigne, brutte notizie per il Napoli e il Fantacalcio

Brutte notizie per il Napoli. E per il fantacalcio. L’allenamento di oggi degli azzurri, infatti, ha registrato un’uscita prematura dal campo. Si tratta di Insigne, che ha riportato un infortunio muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della seduta odierna.

Il fantasista azzurro non è stato l’unico a fermarsi. Oltre a lui, infatti, ha dato forfait anche Demme e Maksimovic. Insomma, una giornata nera per Gattuso che ha perso tre titolari che verranno valutati nei prossimi giorni: per la precisione lunedì’, alla ripresa degli allenamenti.

Insigne e Demme, quando tornano

Insigne ha riportato un risentimento muscolare, stesso problema accusato da Maksimovic, Demme invece ha subito un trauma contusivo al ginocchio. Per tutti e tre verranno effettuati dei test per valutare l’entità dei rispetti infortuni, che andranno seguiti giorno dopo giorno.

Difficile, ovviamente, fissare una data di ritorno per Insigne e Demme, due dei giocatori più importanti nello scacchiere azzurro, ma è probabile, almeno per il centrocampista tedesco, che servano diversi giorni di stop per il trauma contusivo al ginocchio dovesse far registrare un problema più serio.