Infortunio Kluivert, l’olandese non preoccupa: si è già allenato in gruppo

Doveva essere la riserva di lusso da sganciare a partita in corso per spaccare le partite, alla fine è già diventato titolare. Justin Kluivert corre veloce. Lo fa in campo e nelle gerarchie di Fonseca, che pare aver messo il giovane olandese in cima alla lista delle preferenze. Justin non ha deluso le aspettative e in campionato è partito titolare nelle ultime tre gare.

Anche con il Bologna, con cui non è riuscito ad incidere anche a causa di una botta al polpaccio che ne ha limitato il potenziale. Proprio l’infortunio di Kluivert subito al Dall’Ara preoccupa i tifosi giallorossi. Il giovane olandese è infatti in dubbio per la sfida di domani con l’Atalanta, ma ora filtra ottimismo.

Kluivert, lavoro in gruppo

Nella rifinitura di oggi Justin Kluivert ha preso regolarmente parte all’intera seduta, aumentando così le probabilità di convocazione contro la squadra di Gasperini. Diminuiscono però le chance che possa giocare dal 1’ come ha fatto praticamente sempre finora. Al suo posto scalpita Zaniolo, l’altro gioiello di casa Roma.

La buona notizia è però data dal fatto che l’olandese non dovrà rimanere fermo a causa del colpo ricevuto nella gara con il Bologna, pronto per entrare già contro l’Atalanta. E chissà che Fonseca, che ormai non se ne prova mai, non decida di lanciarlo dal primo minuto anche stavolta.