Infortunio Meret, Koulibaly si allena in campo: il report del Napoli

L’emergenza coronavirus spiazza e spaventa. Ha preso di mira il paese, naturalmente anche il calcio. L’assemblea straordinaria di oggi a Roma ha provato a tracciare le linee guida da seguire che verranno ufficializzate nelle prossime ore, nel frattempo le squadre si allenano normalmente per capire cosa sarà del campionato.

È il caso del Napoli, che continua a correre in campo. Per gli azzurri due notizie: una buona e l’altra meno. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del Napoli Koulibaly fa progressi ed è tornato ad allenarsi in campo, Meret invece ha riportato un infortunio che lo ha tenuto fermo.

Di seguito il report della società azzurra, che ha reso noti progressi svolti sul campo dal Napoli: “Malcuit ha svolto allenamento in piscina, Koulibaly ha lavorato in campo, Llorente e Younes in palestra. Meret ha svolto palestra per un fastidio al fianco sinistro”, ha reso noto il comunicato.