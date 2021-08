Infortunio Ronaldo, lascia l’allenamento: le prime ipotesi

No, non è un periodo fortunato per Ronaldo. Non solo le continue voci sul mercato destabilizzano un equilibrio già precario, reso ancora più instabile dalla prima panchina stagione. Ora ci si mettono anche gli infortuni. Anche se è presto per definirlo tale.

Il portoghese della Juve ha abbandonato l’allenamento di oggi. Un problema al braccio è stata la prima indiscrezione. Subito è partito l’allarme, spento da una fonte interna alla società: solo una piccola botta, niente di preoccupante.

Ma l’ennesimo episodio sfortunato va registrato. Fa il paio con il gol annullato all’ultimo secondo, quando CR7 si era già liberato in volo nella sua classica esultanza da supereroe. E nel frattempo le voci sul suo futuro si rincorrono: l’ultima porta al Manchester City, l’unica squadra in Europa in grado di pagare cartellino e stipendio. Manca una settimana alla fine del calciomercato, ma la telenovela Ronaldo è ancora lungi dall’essere chiusa.