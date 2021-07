Infortunio Spinazzola, oggi la visita a Roma

Il suo Europeo è finito, ma la voglia di rialzarsi non si esaurisce mai. Leonardo Spinazzola è uscito in lacrime, ieri sera, nel corso del quarto di finale vinto contro il Belgio. Un grave infortunio lo ha costretto a lasciare il campo nella ripresa, in barella.

Lesione del tendine d’Achille è la prima diagnosi, oggi l’esterno della Roma si sottoporrà a un ulteriore controllo medico a Roma, all’ospedale Sant’Andrea. Dove, se la diagnosi venisse confermata, verrà operato domani.

Ci vorranno almeno 5 mesi per tornare in campo, ma Spinazzola è pronto: “Tornerò più forte”, ha scritto su Instagram. Se lo merita dopo un Europeo così. Per due volte è stato il migliore in campo, ieri ha salvato il risultato con un intervento fondamentale. L’Italia è con lui.