Infortunio Zaniolo, il calciatore è a Trigoria: in giornata gli esami

Nicolò Zaniolo si è aggiunto alla lunga schiera di calciatori che hanno lasciato anzitempo il ritiro della nazionale italiana. Ha fatto compagnia a Immobile e Insigne, Mancini non ha potuto schierarlo nella partita con la Lituania. Ma ad essere preoccupata è soprattutto la Roma, che oggi saprà l’entità dell’infortunio del fantasista.

Zaniolo è arrivato oggi a Trigoria dopo aver lasciato il ritiro azzurro. Si sottoporrà ad esami strumentali a seguito del trauma contusivo subito in allenamento. In serata saranno resi noti i risultati dei test. Mourinho spera di poter avere a disposizione in fantasista già nel prossimo impegno di Serie A.

In caso di assenza l’allenatore portoghese rivedrà la formazione inziale. Potrebbe avere spazio dal primo minuto Shomurodov, arrivato in estate dal Genoa. Al suo fianco Lorenzo Pellegrini alle spalle di Abraham, il giovane attaccante che ha già stregato con la sua classe. Se Zaniolo dovesse farcela, ipotesi comunque difficile, sarà lui ad appoggiare l’ex Chelsea in fase offensiva.