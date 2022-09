Inizio settembre con temporali, ma caldo e sole torneranno

(Adnkronos) – Inizia l’Autunno meteorologico con piogge e temporali, ma la prossima settimana tornerà il sole ed il caldo su mezza Italia. Le stagioni meteorologiche e astronomiche sono differenti; per facilitare i calcoli statistici e modellistici le stagioni meteo sono così distinte: Inverno dal primo Dicembre alla fine di Febbraio, Primavera dal primo Marzo al 31 Maggio, Estate dal primo Giugno al 31 Agosto, Autunno dal primo Settembre (oggi) fino al 30 Novembre.

Le stagioni astronomiche sono invece associate agli equinozi ed ai solstizi che non sempre cadono in giorni precisi: l’Equinozio di Autunno, per esempio, si verifica tra il 21 e il 24 Settembre e sempre in orari diversi.

Quest’anno l’Autunno astronomico sarà il 23 Settembre alle 3.04, noi meteorologi anticipiamo dunque di ben 23 giorni.

E l’appuntamento con la nuova stagione non poteva avere un meteo più consono, purtroppo con maltempo diffuso e frequenti acquazzoni.

Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che il primo giorno dell’Autunno meteorologico sarà caratterizzato da frequenti piogge soprattutto in Emilia Romagna ed al Centro, in spostamento dalle regioni tirreniche verso le adriatiche. Diffusi acquazzoni anche al Sud dove il tempo è previsto in temporaneo, ma diffuso peggioramento.

Venerdì 2 Settembre dovrebbe registrare una tregua, parola che deriva dal gotico ‘triggwa’ e significa ‘patto o contratto’: firmiamo questo patto di bel tempo per il secondo giorno di Settembre, perché durante il weekend arriverà la prima perturbazione atlantica autunnale con piogge diffuse e persistenti verso il Centro-Nord.

In sintesi avremo un contesto simil-autunnale almeno fino a Domenica: questa volta sembra che noi meteorologi abbiamo ‘azzeccato’ ad anticipare di 23 giorni la nuova stagione.

Ma ecco che la Pazza Estate 2022 vuole sorprenderci ancora: già nel weekend al Sud e durante la prossima settimana su gran parte del Paese, potrebbero tornare temperature elevate e tanto sole per più giorni, per la gioia dei vacanzieri ritardatari che godrebbero di condizioni meteo ottimali settembrine!

NEL DETTAGLIO

Giovedì 1. Al nord: instabile su Alpi, Prealpi ed Emilia Romagna. Al centro: maltempo su Adriatiche, Umbria e Lazio. Al sud: temporali violenti su Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Venerdì 2. Al nord: asciutto, dal pomeriggio peggiora in Piemonte. Al centro: nubi irregolari. Al sud: instabile solo sugli Appennini.

Sabato 3. Al nord: maltempo, specie al Nordovest. Al centro: piogge sulle tirreniche, variabile altrove. Al sud: soleggiato con caldo in aumento.

Tendenza. Frequenti rovesci al Centro domenica, caldo intenso verso Sicilia e bassa Calabria; prossima settimana migliora ovunque.