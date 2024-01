Inquinamento Roma – Corbucci (Pd): “Ok dell’Aula all’utilizzo della vernice mangia smog”

“Abbiamo appena approvato all’unanimità in assemblea capitolina, la delibera presentata dalla collega Rachele Mussolini e di cui sono secondo firmatario che prevede l’uso della vernice mangia-smog nelle future opere pubbliche di manutenzione straordinaria e ordinaria a Roma”, dichiara Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica.

“Grazie a questa delibera, approvata nella Commissione Lavori Pubblici presieduta dal consigliere Stampete, l’Amministrazione potrà utilizzare questa vernice per gli interventi e le opere pubbliche sul nostro territorio, con l’obiettivo di rendere il più esteso possibile l’uso della pittura antismog negli edifici pubblici e anche tra i soggetti privati.

Parliamo di un prodotto di ultima generazione che attiva le proprietà anti-inquinamento e antibatteriche, grazie alla luce solare e artificiale, riducendo l’inquinamento e i costi energetici. È una tecnologia che venne già testata a Roma con successo nel 2007 nel tunnel Umberto I e più recentemente con dei bellissimi murales nel quartiere Ostiense. Questa iniziativa si inserisce all’interno dei progetti per far diventare Roma una moderna smart city e mira a promuovere la sostenibilità ambientale, utilizzando le nuove tecnologie come strumenti a basso impatto sociale in grado di tutelare l’ambiente e ridurre l’inquinamento e i consumi energetici” conclude il consigliere capitolino Riccardo Corbucci.

Max