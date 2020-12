Inseguimento sulla Camilluccia e maxi incidente: cosa è successo

Un inseguimento sulla Camilluccia finisce in un maxi incidente. E’ accaduto ieri pomeriggio i zona Balduina, una fuga da film per oltre 5 km con manovre azzardate e pericolose terminate in uno scontro. I carabinieri avevano notato in piazza della Balduina un’auto sospetta con i fari spenti e due persone a bordo. Il conducente della vettura, una Ford Fiesta, ha quindi ingranato la marcia ed è scappato.

A Vigna Stelluti la carambola con la Fiesta che ha innescato un maxi incidente che ha coinvolto quattro vetture, due in sosta ed altrettante in movimento. Eppure le due persone a bordo della Ford sono riuscite ad uscire dall’abitacolo e scappare a piedi, riuscendo per il momento a far perdere le proprie tracce. Ad avere la peggio il conducente di una delle vetture coinvolte, un cittadino dell’Ecuador di 37 anni, trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale Villa San Pietro con delle lievi ferite.