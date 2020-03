Instagram Down, problemi di connessione per il social network di fotografia

Nuovi problemi di connessione per Instagram, il social network di fotografia per smartphone Android e iOS questa sera registra gravi malfunzionamenti che impediscono agli utenti di collegarsi e guardare foto e Stories.

Poco dopo le ore 20 di giovedì 12 marzo l’app di mobile photography Instagram è andata in crash, migliaia di utenti in tutto il mondo lamentano problemi di visualizzazione di post e Storie, anche su Twitter l’hashtag #InstagramDown riporta diverse segnalazioni di bug ed errori che stanno impedendo a numerosi utenti in Italia di scrivere messaggi privati, pubblicare video e visualizzare le Storie.

both snap and instagram is down now 🤣#snapchatdown #instagramdown — Maja ッ ♡ (@MajaStrandbergh) March 12, 2020