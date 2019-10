Inter, Conte: “Siamo ancora vivi”

Ci voleva una vittoria così per l’Inter, che battendo il Borussia Dortmund tiene in vita le speranze di passaggio del turno agli ottavi di Champions League. Al termine della gara l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Non era semplice vincere, anche per la nostra situazione che non è facile. Quando ci sono un bel po’ di situazioni di infortuni si possono pagare. Sappiamo che non siamo favoriti, ma l’unico modo per rimanere vivi era vincere. E lo abbiamo fatto in maniera convincente. Il cambio di atteggiamento di stasera rispetto a quello con Milan e Juve? Loro sono devastanti in campo aperto, per questo abbiamo adottato questa soluzione”.

Conte: “I gialli di Barella? Deve migliorare in questo”

Poi sui singoli, a partire da Esposito: “Adesso recuperiamo le energie e sappiamo già che al ritorno da loro sarà difficile ma possiamo giocarci la partita. Esposito? Sarei stato un folle a metterlo se non mi fossi fidato. Sa che deve volare basso, è un giocatore importante per noi, è un titolare, mi è dispiaciuto non vederlo partire per il Mondiale Under 17. Barella è un ragazzo generoso, stiamo lavorando anche su questo. Quando prende un’ammonizione dopo 10 minuti mi prende un po’ d’ansia, ma avercene di giocatori come lui…”, ha concluso Conte.