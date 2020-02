Inter-Sampdoria, la probabile formazione nerazzurra: c’è Eriksen

La sconfitta con la Lazio ha fatto male ma non ha scalfito la voglia di provarci ancora. La rabbia è prerogativa delle squadre di Conte, sempre pronte a combattere anche nei momenti difficili. La vetta, e quindi la Juventus, distano pochi punti, l’Inter è legittimata a crederci ancora, ma sono vietati passi falsi.

Per questo la gara di stasera contro la Sampdoria assume un significato particolare per le velleità nerazzurre, aggrappate alla vittoria e ai passi falsi di chi li precede. Nel posticipo contro la Samp Conte farà affidamento sui suoi uomini migliori.

Inter, tocca ad Eriksen

Quando si parla di uomini migliori in casa Inter non si può non citare Eriksen, il fiore all’occhiello della campagna acquisti invernale nerazzurra. Il centrocampista ex Tottenham ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter nell’ultima gara di Europa League, ora punta al campionato.

Il norvegese sarà affiancato da Brozovic e Barella, mentre sulle corsie esterne sono pronti Candreva e Young, che anche contro la Lazio ha dimostrato di essere stato un acquisto azzeccato. Di seguito la probabile formazione scelta da Conte:

INTER (3-5-2) probabile formazione: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.