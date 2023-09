Nel mondo sempre più digitalizzato e tecnologicamente avanzato del 2023, l’Intelligenza Artificiale Generativa sta emergendo come una forza trainante in molteplici settori. In questa intervista esclusiva con il dottor Antonio Venece, CEO e fondatore di Geeks Academy, l’Accademia internazionale di formazione digitale, esploreremo l’uso e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale Generativa nel mercato del lavoro. Scopriremo anche come questa tecnologia sta creando nuove opportunità professionali e quali sfide potrebbe comportare per i lavoratori esistenti.

Quali sono gli utilizzi effettivi dell’Intelligenza Artificiale Generativa?

Dott.Venece: L’Intelligenza Artificiale Generativa, o IA Generativa, è ampiamente utilizzata in ambito creativo, dalla produzione di immagini e video all’analisi del testo, inclusa l’applicazione legale e la creazione di articoli per blog. Ha anche un ruolo cruciale nell’analisi e nella visualizzazione dei dati, con applicazioni significative in campo sanitario. Inoltre, viene sempre più adottata nell’assistenza clienti, spesso senza che il cliente si renda conto se sta interagendo con un chatbot o una persona.

La tecnologia IA Generativa sta minacciando i posti di lavoro?

Dott.Venece: Sì, è vero che alcune professioni, come la scrittura di articoli, potrebbero vedere una riduzione dei posti di lavoro a causa dell’automazione generata dall’IA. Tuttavia, questa tecnologia sta anche creando nuove opportunità professionali, come diventare addestratori dell’IA. Le aziende stanno introducendo sempre più strumenti di IA generativa per aumentare la produttività sul posto di lavoro, il che potrebbe aiutare a preservare i posti di lavoro esistenti.

Qual è la crescente richiesta da parte delle aziende per acquisire competenze legate all’IA Generativa?

Dott.Venece: Le aziende stanno cercando professionisti o addirittura individui con competenze nell’IA Generativa, spesso chiamati “Prompt Manager”. Questi sono coloro che sanno come interrogare l’IA Generativa per ottenere risposte utili. La crescente richiesta è dovuta al fatto che le aziende riconoscono il potenziale di questa tecnologia per migliorare la produttività. È importante notare che queste competenze non sono limitate a specifiche lauree, il che rende l’apprendimento accessibile a tutti.

Dove si trova l’IA Generativa e come possiamo utilizzarla?

Dott.Venece: L’IA Generativa è onnipresente nelle tecnologie quotidiane. Puoi trovare esempi di essa in applicazioni come Bing e Google Bard, che forniscono risposte basate sull’IA a domande specifiche. Queste tecnologie possono essere utilizzate per ottenere informazioni, creare contenuti o addirittura risolvere problemi pratici, come la preparazione di ricette personalizzate. Questo rende l’IA Generativa accessibile a chiunque abbia un dispositivo connesso a Internet.

L’Intelligenza Artificiale Generativa sta cambiando il volto del lavoro e dell’apprendimento. Mentre alcune professioni potrebbero vedere una riduzione dei posti di lavoro, l’IA Generativa offre nuove opportunità professionali e la possibilità di aumentare la produttività sul posto di lavoro. È fondamentale per tutti noi comprendere e sfruttare questa tecnologia in continua evoluzione per prosperare nell’ambiente professionale del futuro.