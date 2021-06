Investito sulle strisce, 17enne muore a Crotone

Travolto sulle strisce, muore un 17enne a Cirò Marina nel crotonese. Secondo le prime ricostruzioni il giovane è stato investito, mentre camminava sul lungomare della cittadina con due cugini, da un’auto guidata da un 26enne. L’uomo si è fermato per prestare soccorso al ragazzo e avvisare i medici del 118. Il 17enne, però, è morto prima di giungere in ospedale. A far luce sulla tragedia saranno i carabinieri del luogo. Il conducente dell’auto è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale.