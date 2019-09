IPTV, altro attacco pirata alle TV: le VPN nascondono chi guarda Sky Gratis. Ma il cliente viene beccato

Una nuova svolta verso l’illecito per coloro i quali guardano la tv satellitare di Sky in modo gratuito, ancorché illegale.

Infatti, arriva una nuova strategia di agguato da parte delle note IPTV che consentono di arrabattarsi per ottenere il segnale di Sky e ritrasmetterlo. Cosa sta succedendo?

IPTV, altro attacco pirata alle TV: le VPN mostrano SKY senza pagare. Ecco come e cosa si rischia

Cosa succede? Semplice: in pratica per camuffare le attività degli utenti possono essere utilizzate le VPN, le cosiddette virtual private network nascondono l’indirizzo IP.

Di he si tratta? Le VPN, cioè le virtual private network, nulla altro sono se non delle reti virtuali che permettono di mascherare le attività di un determinato utente nel momento in cui si collega alla rete internet.

Non tutti sanno infatti che l’uso di una connessione per accedere a siti web o alle liste IPTV, prevede la connessione a un server: il quale identifica l’utente tramite uno specifico indirizzo IP.

I singoli canali IPTV in pratica sono semplici link diretti ad una pagina in particolare, di conseguenza in ciascun momento qualcuno potrebbe capire l’esatta locazione di chi al momento sta usufruendo di tali servizi.