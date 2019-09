IPTV Sky gratis e prezzo basso mensile finisce. Segnale KO, stop pirateria. multe salate, rischio carcere. Ecco quando

Coloro che si approfittavano della convenienza illegale del sistema IPTV per vedere ‘gratis‘ i programmi di Sky (e non solo) dovranno fare i conti con la realtà: tutto ciò sta per finire.

Come noto, il sistema IPTV permette di reperire e ritrasmettere illegalmente il segnale di alcuni prodotti televisivi distribuiti dalle pay tv legali.

Usare un IPTV implica trasgredire le regole e questo potrebbe avere le ore contate. Ecco cosa sta per succedere, e quando.

IPTV Sky gratis e prezzo basso mensile finisce: ecco come si lotta contro la pirateria

Molti utenti italiani adorano l’IPTV, perchè, pur consci di usare un modo illegale, riescono a vedere prodotti che viceversa dovrebbero pagare e anche profumatamente.

La piattaforma IPTV infatti ingloba non solo una marea di canali stranieri ma anche i canali di Sky, di DAZN e di tutte le altre strutture legali.

Ecco perché è in corso d’opera una guerra tra le parti: la lotta contro la pirateria parte dal fatto che moltissimi accedono alle IPTV per vedere la Serie A, la Champions League e tutti gli altri sport, e lo fanno ad un prezzo pazzesco, bassissimo.

In pratica, vedono tutto a 10 euro al mese per sempre.

Tuttavia questo giochetto potrebbe finire da un momento all’altro. Molte grandi aziende stanno infatti per cambiare metodo di codifica dei loro flussi video proprio per non consentire la ritrasmissione dei canali.

In più si sono alzate le multe per la pirateria e chi ne fa un vero mestiere rischia già oggi il carcere. I nuovi meccanismi di protezione, pare, partiranno nel 2020.