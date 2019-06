Istanze Online, sistema in tilt per i risultati delle domande di trasferimento docenti

Istanze Online, sistema in tilt per i risultati delle domande di trasferimento...

Pubblicati finalmente gli esiti della Mobilità docenti relativi al prossimo anno scolastico. Dopo una lunga notte, i docenti hanno potuto sapere se la propria domanda è stata accolta oppure no. Quasi tutti, visto che il portale di Istanze Online è andato in tilt per i troppi accessi simultanei.

Istanze On line, graduatorie ad esaurimento ed esiti richieste trasferimento

Molti si chiedono cosa accade se la richiesta di trasferimento non sia stata accolta. In questo caso il docente può richiedere una assegnazione provvisoria entro il 9 luglio. Caso diverso è se l’insegnante trovasse anomalie nei punteggi: a quel punto può fare ricorso per accedere agli atti.

Per sapere il risultato delle istanze online bisogna accedere al sistema SIDI. Sulla propria pagina personale su Istanze Online, il servizio del Miur, i docenti devono accedere nella sezione Altri Servizi, Mobilità in organico di diritto e poi interroga movimento.

La conferma dei risultati, ad ogni modo, dovrebbe essere arrivata anche via posta elettronica ai docenti che ne hanno fatto richiesta.