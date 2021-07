Italia-Belgio, le probabili formazioni

“Ho pochi dubbi di formazione”, ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa. Giocherà la solita Italia con un cambio, massimo due, rispetto alla squadra che ha vinto contro l’Austria. Manca sempre meno all’inizio del quarto di finale di Euro 2020 con il Belgio, la prima del ranking Uefa, lo scoglio più alto affrontato fin qui dagli azzurri.

Mancini non ha paura, Lukaku non gli toglierà il sonno, ha detto, ma il ct ha studiato attentamente un modo per arginarlo. Per questo dovrebbe affidarsi nuovamente a Giorgio Chiellini. Il capitano è pienamente recuperato dopo il problema fisico che lo ha messo fuori gioco nelle ultime due gare. Il ballottaggio con Acerbi persiste, ma lo juventino dovrebbe strappare la maglia da titolare al fianco di Bonucci.

L’altro dubbio riguarda l’attacco. Berardi, uno dei migliori nel girone, o Chiesa, l’uomo che ha regalato i quarti di finale all’Italia? Anche in questo caso il bianconero parte in vantaggio, spinto dal gol che ha eliminato l’Austria. Berardi è pronto a entrare a partita in corso, per fendere la difesa belga con i suoi strappi.

Per il resto è la solita Italia: Donnarumma in porta, davanti a lui Bonucci e Chiellini centrali con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. A centrocampo dovrebbero essere confermati i tre che hanno giocato con l’Austria: Jorginho, Barella e Verratti, anche se su quest’ultimo resiste sempre l’ombra di Locatelli. In avanti oltre a Chiesa pronti Insigne e Immobile.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini