Italia, Mancini: “Pensiamo sempre a vincere”

Prima svela qualche informazione di formazione (“giocherà Belotti), poi avverte la Bosnia, perché nonostante qualificazione e primo posto in tasca l’Italia vuole sempre vincere. Lo ha confermato il ct Roberto Mancini, che in conferenza stampa ha sbandierato la sua voglia di vincere: “Domani è più probabile che parta titolare Belotti, poi abbiamo un paio di dubbi: uno sulla fascia destra in difesa e l’altro a centrocampo. Decideremo domattina”.

Il ct azzurro ha poi analizzato la Bosnia, prossimo avversario nelle qualificazione ad Euro 2020, già raggiunto dall’Italia: “La Bosnia qui ha sempre vinto, quindi sicuramente è uno stadio dove si trova bene. Domani faremo del nostro meglio perché anche noi vogliamo vincere come loro e sicuramente sarà una bella partita. Quindi vedremo alla fine chi sarà stato più bravo, per batterci però dovranno giocare bene.

“Ho un dubbio su Zaniolo”

È una partita molto importante al di là della classifica, affrontiamo una squadra di giocatori tutti tecnicamente bravi, che sono anche fisici e veloci. Se non si sono qualificati è perché qualche partita l’hanno giocata al 50% mentre contro di noi giocheranno al 200%, altrimenti sarebbe stata probabilmente l’altra squadra a qualificarsi. Sarà un bel test, che ci permetterà di migliorarci come squadra e lo sarà anche per i giovani che scenderanno in campo”.

Su Zaniolo: “Penso che Zaniolo sia un centrocampista per ciò che può servire a noi, anche se ora gioca in un ruolo un po’ diverso. Ed è questo il nostro dubbio, perché ha fatto quel ruolo contro il Lussemburgo ma era un po’ più semplice. Per giocare lì deve saper tenere la posizione e trovare soluzioni diverse rispetto a quando gioca un po’ più esterno. Per me può fare entrambi i ruoli ma ci serve in una posizione diversa rispetto a quella che tiene a Roma”, ha concluso Mancini.