Italia-Repubblica Ceca: data, orario e dove vedere in Tv l’ultima amichevole degli azzurri

Italia-Repubblica Ceca: data, orario e dove vedere in Tv l’ultima amichevole degli...

Tutto pronto per l’inizio del prossimo Europeo: l’Italia inizierà la sua avventura nella competizione il prossimo 11 giugno, allo stadio Olimpico di Roma, contro la Turchia. Prima però gli azzurri, reduci dal rotondo 7-0 contro San Marino, affronteranno in amichevole la Repubblica Ceca.

Un test sicuramente più probante, visto che la nazionale ceca si è qualificata all’Europeo ed è stata inserita nel Gruppo D insieme a Croazia, Scozia e Inghilterra. Un appuntamento importante per Roberto mancini, che potrà così rodare per gli ultimi 90 minuti la sua nazionale, in vista della partenza ufficiale.

Italia-Repubblica Ceca si giocherà venerdì 4 giugno allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, a partire dalle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Ultime prove per Mancini, che dovrebbe affidare la difesa alla coppia centrale formata da Chiellini e Bonucci e dal trio d’attacco composto da Immobile, Chiesa e Insigne.

Di seguito i 26 Azzurri convocati da Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).