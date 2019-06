Iva Zanicchi e la dieta Lemme: ecco quanti chili ha perso

Sette chili in due settimane, non è il remake del famoso film con Renato Pozzetto e Carlo Verdone, ma il risultato della nuova dieta che sta seguendo Iva Zanicchi. La cantante dopo aver terminato l’avventura come opinionista del Grande Fratello ha deciso di mettersi in forma per l’estate, come ha confermato durante la puntata di Porta a Porta andata in onda il 18 giugno.

La cantante ha rivelato di aver perso sette chili in appena due settimane seguendo la dieta Lemme, il regime alimentare del farmacista contestato ma seguito da molti vip che si affidano a lui trovare il giusto perso forma. Le sono bastati appena 14 giorni seguendo la dieta di Alberico Lemme per sentirsi in ottima forma: “Ho già perso sette chili. Sto seguendo una dieta rigorosa e terribile ma in due settimane ho già diminuito la mia massa grassa – rivela Iva Zanicchi -. Non mangio pasta a colazione come fanno gli altri. Ho subito avvertito a riguardo. Mangio altro. Molte fragole e tanta frutta. Con la dieta Lemme ho eliminato del tutto il sale, è quello che cambia i sapori a tavola”.

Cos’è la dieta Lemme?

Non è la prima volta che la Zanicchi segue la dieta Lemme, spesso contestata da più parti per il regime alimentare che impone. Sono diversi i vip che si sono affidati al farmacista per perdere i chili di troppo e per sentirsi in forma. Ma cos’è esattamente la dieta Lemme? Secondo il farmacista varia da persona a persona, ma ci sono alcuni principi da cui non si scappa: è vietato infatti mangiare, sale, zucchero, pane e latte. Ino9ltre gli orari dei pasti devono essere ben precisi e inflessibili.