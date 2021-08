Jacobs e Tamberi doppio oro, #noncicredo vola su Twitter

“Non ci credo”. Marcell Jacobs vince la medaglia d’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gianmarco Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto. La doppia impresa dell’atletica leggera italiana monopolizza l’attenzione sui social, scatenando l’entusiasmo di migliaia di utenti, appassionati e non, che si godono il momento storico per lo sport tricolore. L’hashtag #noncicredo decolla tra le tendenze. C’è chi piange (almeno virtualmente) e chi prova a scrivere più volte lo stesso messaggio per assicurarsi che soprattutto l’exploit di Jacobs sia reale: “Un italiano ha vinto i 100 metri”. E c’è chi sintetizza nel modo migliore: “Abbiamo vinto le Olimpiadi”.