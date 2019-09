Jacques Chirac è morto: addio all’ex presidente della Francia

Jacques Chirac, ex presidente francese, è morto oggi all’età di 86 anni. Il suo ruolo all’Eliseo dal 1995 fino al 2007, dopo aver sconfitto nel 2002 Jean-Marie Le Pen nel primo ballottaggio con l’estrema destra.

Da diversi anni lontano dalla vita pubblica, Chirac viveva con la moglie Bernadette Chodron de Courcel a Parigi. Nel 2005 subì un ictus e diversi ricoveri in ospedale.

Aggiornamento ore 12.00

Chi è Jacques Chirac: età, vita, carriera politica. Chi era il presidente della Francia morto oggi, 26 settembre 2019

Un minuto di silenzio come omaggio al presidente Jacques Chirac da parte della Assemblea nazionale e del Senato francesi. “Abbiamo appena appreso della morte di Jacques Chirac, vi chiedo gentilmente di rendere omaggio alla sua memoria osservando un minuto di silenzio”, ha dichiarato il presidente dell’Assemblea, Richard Ferrand.

Nel 2011 Chirac subì la condanna nell’ambito del dossier dei falsi impieghi al Comune di Parigi, accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici.

Aggiornamento ore 13.30

Dopo la morte di Chirac, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker si è detto “commosso e devastato” per la morte dell’ex presidente francese. “Un grande statista” e “un grande amico”, ha detto la sua portavoce per conto del capo della Commissione. “La sua eredità per la Francia e l’Unione europea rimarrà per sempre”, ha Mina Andreeva, “il presidente Juncker non ha parole per esprimere il suo dolore”.

“La storia di Francia volta pagina. Accogliamo la tristezza perché ha il suo motivo di essere. Amava la Francia più di altri da allora. E per questo, gli siamo riconoscenti” è il tweet del leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Aggiornamento ore 14.30