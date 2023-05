Jamie Foxx uscito dall’ospedale, come sta l’attore

(Adnkronos) – Corinne Foxx, la figlia dell’attore Jamie Foxx, tranquillizza i fan: “E’ fuori dall’ospedale da settimane ed è in convalescenza”, scrive in un post su Instagram aggiornando i follower sulle condizioni dell’attore statunitense di 55 anni. Anzi, il padre “ieri stava giocando a pickleball”, una via di mezzo tra tennis e padel molto popolare negli Stati Uniti. “Grazie per le preghiere e il sostegno di tutti. La prossima settimana potremo comunicarvi un’importante novità”.

Foxx è stato ricoverato per la prima volta ad Atlanta, in Georgia, l’11 aprile dopo una “complicazione medica”. La figlia, nel post, non ha fornito ulteriori informazioni.

Nel messaggio, Corinne Foxx, in merito alla indiscrezioni circolate in queste ore sullo stato di salute dell’attore premio Oscar, lancia anche una frecciata: “Trovo triste vedere come i media ingigantiscano le cose”.