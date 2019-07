Jennifer Lopez 50 anni oggi 24 Luglio 2019: buon compleanno J.Lo tra tour e nozze e film in arrivo

Buon compleanno Jennifer Lopez. Una delle icone delle ultime decadi spegne alcune delle candeline più importanti su cui si possa soffiare.

Cinquant’anni. Proprio così. Jennifer Lopez compie 50 anni. Oggi, 24 Luglio 2019 è il compleanno di J.Lo una delle artiste più apprezzate e seguite al mondo. Ma chi è Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez 50 anni oggi 24 Luglio 2019. Chi è J.Lo? Carriera, gossip, vita privata, successi e segreti

Nel 1997 Jennifer Lopez stregò l’America con la sua interpretazione della cantante latina Selena, uccisa a 24 anni. L’interpretazione le valse la nomination ai Golden Globe come miglior attrice protagonista.

Ma ben prima di allora J.Lo era divenuta una star, una icona e aveva mosso passi importanti nell’universo dello Showbiz.

Da più di dieci anni era già una star dello spettacolo. Nata il 24 luglio 1969 nel Bronx, origini portoricane, fin da piccola ama il ballo e prende lezioni di danza e canto fin dai 5 anni.

A 18 anni si alterna tra scuole di ballo e lavori occasionali, mantenendosi da sola.

Nei successivi anni realizzerà 8 album, 32 film (il prossimo, il 33esimo sta per uscire), e infine partnership nel mondo della moda, oltre a creare una casa di produzione.

Pochi credono che abbia davvero 50 anni: la sua bellezza mozzafiato, ancora inalterata, è ancora pronta a regalare e regalarsi performance imperdibili.

J.Lo stessa si regala una tournée, ‘It’s my Party’ tour che iniziata il 7 giugno, terminerà il 27 luglio.

Del suo aspetto, lei afferma: “Non penso a me dal punto di vista dell’età, penso solo a ciò che ho fatto, questo è ciò che faccio e continuo a farlo”.

Al di là delle chiacchiere su chirurgie, dietro c’è tanto sudore, tanta palestra, dieta senza zuccheri e senza prodotti a base di latte e un bel carattere.

“Cerco di entusiasmarmi delle cose cosi anche gli altri possono entusiasmarsi, non mi piace ripetere”.

Jennifer Lopez 50 anni oggi 24 Luglio 2019: e per J.lo anche vent’anni di carriera con tour, film e proposta di matrimonio

Non è solo l’anno dei suoi 50 anni. Il 2019 per J.Lo vuol dire vent’anni di carriera musicale, con l’uscita del primo album ‘On the 6’ nel 1999.

Madre di due gemelli nati nel 2008, Jennifer sembra vivere anche una favola d’amore con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez.

La storia è iniziata nel 2016 e lo scorso marzo durante una vacanza alle Bahamas è arrivata anche una proposta di matrimonio. La coppia vive a Miami con le due figlie di lui e i gemelli di lei avuti dal cantante e attore Marc Anthony, da cui ha divorziato nel 2014.

Jennifer è una delle donne più influenti al mondo. Us Weekly l’ha decretata ‘icona di stile degli anni duemila‘.

Anche grazie a lei che è nato Google Image. Era il 2000 e prima ancora che arrivassero le Kardashian e Beyoncé, J.Lo arrivò ai Grammy Awards avvolta nel jungle dress verde firmato Versace e la Rete impazzì. L’ha raccontato Eric Schmidt, presidente esecutivo di Google, in persona: “La query di ricerca più popolare che avessimo mai visto era ‘J.Lo vestito indossato‘. Non sapevamo come far avere agli utenti ciò che cercavano. Così è nato Google Image Search”.