Jeremy Renner: “Mi sono rotto più di 30 ossa”

(Adnkronos) – Più di 30 ossa fratturate. Jeremy Renner affronta la complessa riabilitazione dopo l’incidente di inizio anno. L’attore, protagonista della saga Avengers della Marvel nei panni di Occhio di falco, all’inizio del 2023 è stato ricoverato dopo un grave incidente mentre spalava la neve nella sua proprietà in Nevada. L’attore pubblica su Instagram una foto di una delle “sedute mattutine” di fisioterapia e ringrazia “tutti per i messaggi e per i pensieri dedicati a me e alla mia famiglia. Queste più di 30 ossa rotte guariranno e diventeranno più forti, proprio come diventano più forti l’amore e il legame con la famiglia e gli amici”.